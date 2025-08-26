В Польше вспыхнул спор из-за оплаты Starlink для Украины

В Польше возник спор между антиукраинским политиком Славомиром Менценом и министром иностранных дел Радославом Сикорским относительно финансирования спутникового интернета Starlink для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Менцена и Сикорского в соцсети Х .

Что сказал Менцен

Недавно лидер политического альянса "Конфедерация" Славомир Менцен, который участвовал в президентских выборах и известен своими антиукраинскими заявлениями написал, что Украина должна самостоятельно оплачивать Starlink.

Он подчеркнул, что деньги польских налогоплательщиков должны тратиться исключительно на нужды Польши.

"Если Украина хочет Starlink, пусть за него платит. Я не вижу ни одной причины, почему мы должны за это платить. Деньги польских налогоплательщиков должны быть потрачены на нужды поляков", - заявил Менцен.

Ответ Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова Менцена. По его словам, помощь Украине является прямой выгодой для самих поляков.

"Помогая Украине, мы держим армию Путина подальше от наших границ, что отвечает интересам, в частности финансовым, польских налогоплательщиков. Внешняя политика сложнее таблицы умножения", - пояснил глава польского МИД.