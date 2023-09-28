У Польщі розкрили, чия ракета впала у Пшеводуві минулої осені

Ракета, що впала на територію польського села Пшеводів у листопаді минулого року під час масованої повітряної атаки РФ по Україні, була українською, згідно з даними експертизи уламків.

Про це заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, передає РБК-Україна з посиланням на PAP .

Як зазначив польський чиновник у Любліні, на це "категорично вказує" експертний висновок.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською - ще радянського, російського виробництва", - сказав він.

Також Зьобро додав, що про українську приналежність ракети також говорить місце запуску та приналежність до конкретного військового угруповання.

Глава Мін'юсту Польщі сказав, що "шкодує" через нібито відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року у Польщі впали дві ракети, що призвели до загибелі двох людей.

Польща та США висловлювали думки, що у Польщі впала ракета української ППО. тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що це була російська ракета, а не українська.

При цьому президент Польщі Анджей Дуда припускав, що ракета могла належати українським силам ППО, які захищали територію від ударів росіян.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що польська прокуратура не погодиться залучати Україну до розслідування падіння ракети у Пшеводуві.