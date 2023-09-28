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В Польше раскрыли, чья ракета упала в Пшеводуве прошлой осенью

Четверг 28 сентября 2023 16:36
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В Польше раскрыли, чья ракета упала в Пшеводуве прошлой осенью Фото: министр юстиции Польши Збигнев Зебро (agencjagazeta.pl)
Автор: Владимир Костырин

Ракета, упавшая на территорию польского села Пшеводов в ноябре прошлого года во время массированной воздушной атаки РФ по Украине, была украинская, согласно данным экспертизы обломков.

Об этом заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро, передает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Как отметил польский чиновник в Люблине, на это "категорически указывает" экспертное заключение.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской - еще советского, российского производства", – сказал он.

Также Зебро добавил, что об украинской принадлежности ракеты также говорит место запуска и принадлежность к конкретной военной группировке.

Глава Минюста Польши сказал, что "жалеет" из-за якобы отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании данного инцидента.

Что этому предшествовало

Напомним, 15 ноября 2022 года в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.

Польша и США озвучивали мнения, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что это была российская ракета, а не украинская.

При этом президент Польши Анджей Дуда предполагал, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, защищавшим территорию от ударов россиян.

Ранее СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в Пшеводуве.

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