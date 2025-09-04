Два дрони порушили повітряний простір Польщі

Повітряний простір Польщі порушили два безпілотники, але їх не збили через відсутність небезпеки. Інцидент трапився вночі 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас було два порушення повітряного простору", - заявив генерал Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил Польщі.

За його словами, ці два порушення були під повним контролем національних сил та підрозділів, призначених до системи державної оборони.

Водночас генерал і начальник Генерального штабу Польщі Веслав Кукула повідомив, що дрони залишили польський повітряний простір, не завдавши жодної шкоди.

Польська армія не надала подробиць про те, де саме дрони порушили повітряний простір країни.

Зазначимо, що Польща перебуває у стані підвищеної готовності до об'єктів, що входять у її повітряний простір.

Посилити увагу до об'єктів довелось після інциденту в 2022 році, коли невідома ракета впала на польське село Пшеводув, в результаті чого загинули двоє осіб.