У Польщі пригрозили Україні посиленням експортного ембарго

Моравецький відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Він нагадав про допомогу Польщі і наголосив, що його країну не можна назвати "байдужою державою".

Польський прем'єр також застеріг українську владу від "розпалювання" ситуації.

"Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі", - підкреслив він.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

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