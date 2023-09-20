В Польше пригрозили Украине усилением экспортного эмбарго

В Польше угрожают расширить список продуктов, которые запрещено ввозить из Украины. Варшава хочет, чтобы украинские власти "не обостряли конфликт".
Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl.
Моравецкий отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он напомнил о помощи Польши и подчеркнул, что его страну нельзя назвать "безразличным государством".
Польский премьер также предостерег украинские власти от "разжигания" ситуации.
"Я предупреждаю украинские власти: если они усугубят конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши", - подчеркнул он.
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.
Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".
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