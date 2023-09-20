В Польше пригрозили Украине усилением экспортного эмбарго

Моравецкий отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он напомнил о помощи Польши и подчеркнул, что его страну нельзя назвать "безразличным государством".

Польский премьер также предостерег украинские власти от "разжигания" ситуации.

"Я предупреждаю украинские власти: если они усугубят конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши", - подчеркнул он.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

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