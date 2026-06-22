У Польщі пояснили, чому не забрали орден в Шредера та Муссоліні

Єнджак пояснила, чому орден Білого Орла досі значиться за італійським диктатором Беніто Муссоліні та російською імператрицею Катериною II. За її словами, правило просте: посмертно нагород не позбавляють.

Окремо Єнджак прокоментувала збереження ордену у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого тісними зв'язками з Росією.

"Шредер ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи", - заявила вона.

Єнджак також зазначила, що за часів Шредера в Німеччині не відбувалося нічого подібного до того, що стало причиною скандалу з Україною.

"За правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам'ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь "героїв СС", - додала вона.

Чому в Зеленського забрали орден

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди країни.

Причина - рішення присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь героїв УПА.

Після цього від ордена відмовились і колишні президенти України - Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Від своїх польських нагород також відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та ексем'єр Володимир Гройсман.