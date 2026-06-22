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В Польше объяснили, почему не забрали орден у Шредера и Муссолини

10:32 22.06.2026 Пн
2 мин
Друга российского диктатора и не планируют лишать награды
aimg Елена Чупровская
Фото: орден Белого Орла забрали у Зеленского, но не у диктаторов (wpolityce.pl)

В Варшаве ответили на вопрос, возникший после громкого скандала с орденом "Белого Орла": почему награды до сих пор остаются у диктаторов и друга Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра канцелярии президента Польши Агнешки Енджак в Х.

Енджак объяснила, почему орден Белого Орла до сих пор числится у итальянского диктатора Бенито Муссолини и российской императрицы Екатерины II. По ее словам, правило простое: посмертно награды не лишают.

Отдельно Енджак прокомментировала сохранение ордена у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, известного тесными связями с Россией.

"Шредер никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России действительно следует осудить как вредную для Польши и Европы", - заявила она.

Енджак также отметила, что во времена Шредера в Германии не происходило ничего подобного тому, что стало причиной скандала с Украиной.

"При Шредере в Германии не возводились никакие памятники в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одна часть Бундесвера не была названа в честь "героев СС", - добавила она.

Читайте также: Ордена возвращают уже и поляки: экс-депутат Сейма отказался от награды из-за Украины

Почему у Зеленского отобрали орден

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды страны.

Причина - решение присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь героев УПА.

После этого от ордена отказались и бывшие президенты Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. От своих польских наград также отказались глава Офиса президента Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и экс-премьер Владимир Гройсман.

Тем временем польский бизнес призвал обе стороны остановиться. Польский Совет предпринимательства обратился к властям двух стран с просьбой прекратить публичный конфликт и вернуться к прагматичному диалогу.

Предприниматели предупредили, что эскалация может нанести серьезный ущерб экономикам обоих государств.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал вовлечение польских и украинских политиков в конфликт стратегической ошибкой, которая нанесет ущерб обеим странам - в экономическом, геополитическом и репутационном плане.

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