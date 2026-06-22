Енджак объяснила, почему орден Белого Орла до сих пор числится у итальянского диктатора Бенито Муссолини и российской императрицы Екатерины II. По ее словам, правило простое: посмертно награды не лишают.

Отдельно Енджак прокомментировала сохранение ордена у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, известного тесными связями с Россией.

"Шредер никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России действительно следует осудить как вредную для Польши и Европы", - заявила она.

Енджак также отметила, что во времена Шредера в Германии не происходило ничего подобного тому, что стало причиной скандала с Украиной.

"При Шредере в Германии не возводились никакие памятники в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одна часть Бундесвера не была названа в честь "героев СС", - добавила она.

Почему у Зеленского отобрали орден

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды страны.

Причина - решение присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь героев УПА.

После этого от ордена отказались и бывшие президенты Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. От своих польских наград также отказались глава Офиса президента Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и экс-премьер Владимир Гройсман.