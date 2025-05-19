В Польщі пояснили, чи готова Європа до жорстких заходів проти Росії
Польща та інші європейські союзники України готові до максимального тиску на Росію. Варшава, своєю чергою, віддана цьому через національні та безпекові інтереси.
Про це розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч в інтерв'ю РБК-Україна.
Як пояснив Лукасєвіч, сьогодні в мирному процесу є багато складових, втім, з певністю можна сказати, що Польща й інші європейські країни прагнуть чинити максимальний тиск на Росію, який завдасть шкоди її економіці та можливості вести війну.
Варшава, за словами тимчасово повіреного справах Польщі, віддана цьому через дружбу з Україною, а її національні й безпекові інтереси залежать від того, як Київ вийде з війни.
"І знову ж таки, переможна, вільна, демократична, суверенна, незалежна Україна - це для нас шлях до досягнення більшої безпеки, більшої стабільності регіону, і Польща, звичайно, є найбільш зацікавленою стороною в цьому", - пояснив він.
Санкції проти Росії
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін висловив готовність до поновлення переговорного процесу з Україною та запропонував провести зустріч делегацій 15 травня у Стамбулі. Водночас він виступив проти ініціативи, висунутої Україною та західними державами, щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.
У відповідь на таку позицію Кремля країни Заходу попередили Росію про можливі наслідки. Зокрема, Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції зазначило, що у разі відмови Москва може зіткнутися з жорсткими санкціями. Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що санкції можуть бути запроваджені, якщо до кінця тижня не буде досягнуто помітного прогресу у врегулюванні війни в Україні.
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