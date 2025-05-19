В Польщі пояснили, чи готова Європа до жорстких заходів проти Росії

Польща та інші європейські союзники України готові до максимального тиску на Росію. Варшава, своєю чергою, віддана цьому через національні та безпекові інтереси.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч в інтерв'ю РБК-Україна .

Як пояснив Лукасєвіч, сьогодні в мирному процесу є багато складових, втім, з певністю можна сказати, що Польща й інші європейські країни прагнуть чинити максимальний тиск на Росію, який завдасть шкоди її економіці та можливості вести війну.

Варшава, за словами тимчасово повіреного справах Польщі, віддана цьому через дружбу з Україною, а її національні й безпекові інтереси залежать від того, як Київ вийде з війни.

"І знову ж таки, переможна, вільна, демократична, суверенна, незалежна Україна - це для нас шлях до досягнення більшої безпеки, більшої стабільності регіону, і Польща, звичайно, є найбільш зацікавленою стороною в цьому", - пояснив він.