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В Польше объяснили, готова ли Европа к жестким мерам против России

Понедельник 19 мая 2025 09:16
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В Польше объяснили, готова ли Европа к жестким мерам против России Фото: Петр Лукасевич, временный поверенный в делах Польши в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Польша и другие европейские союзники Украины готовы к максимальному давлению на Россию. Варшава, в свою очередь, привержена этому из-за национальных и безопасностных интересов.

Об этом рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина.

Как пояснил Лукасевич, сегодня в мирном процессе есть много составляющих, впрочем, с уверенностью можно сказать, что Польша и другие европейские страны стремятся оказать максимальное давление на Россию, которое нанесет ущерб ее экономике и возможности вести войну.

Варшава, по словам временно поверенного в делах Польши, привержена этому из-за дружбы с Украиной, а ее национальные интересы и интересы безопасности зависят от того, как Киев выйдет из войны.

"И опять же, победоносная, свободная, демократическая, суверенная, независимая Украина - это для нас путь к достижению большей безопасности, большей стабильности региона, и Польша, конечно, является наиболее заинтересованной стороной в этом", - пояснил он.

Санкции против России

Недавно российский диктатор Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговорного процесса с Украиной и предложил провести встречу делегаций 15 мая в Стамбуле. В то же время он выступил против инициативы, выдвинутой Украиной и западными государствами, о введении 30-дневного режима прекращения огня.

В ответ на такую позицию Кремля страны Запада предупредили Россию о возможных последствиях. В частности, Министерство иностранных дел (МИД) Франции отметило, что в случае отказа Москва может столкнуться с жесткими санкциями. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что санкции могут быть введены, если до конца недели не будет достигнут заметный прогресс в урегулировании войны в Украине.

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