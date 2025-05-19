В Польше объяснили, готова ли Европа к жестким мерам против России

Польша и другие европейские союзники Украины готовы к максимальному давлению на Россию. Варшава, в свою очередь, привержена этому из-за национальных и безопасностных интересов.

Об этом рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина .

Как пояснил Лукасевич, сегодня в мирном процессе есть много составляющих, впрочем, с уверенностью можно сказать, что Польша и другие европейские страны стремятся оказать максимальное давление на Россию, которое нанесет ущерб ее экономике и возможности вести войну.

Варшава, по словам временно поверенного в делах Польши, привержена этому из-за дружбы с Украиной, а ее национальные интересы и интересы безопасности зависят от того, как Киев выйдет из войны.

"И опять же, победоносная, свободная, демократическая, суверенная, независимая Украина - это для нас путь к достижению большей безопасности, большей стабильности региона, и Польша, конечно, является наиболее заинтересованной стороной в этом", - пояснил он.