Путін хоче стамбульської капітуляції України, - ISW

Володимир Путін заявив про бажання відновити прямі переговори між Росією та Україною на основі проєктів стамбульських протоколів 2022 року. Ці непідписані документи фактично передбачають капітуляцію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW ).

Путін виступив після пропозиції США, України та ЄС про 30-денне перемир'я з 12 травня. Російська сторона відхилила цю пропозицію і наполягає на переговорах з 15 травня.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що незабаром буде оголошено склад російської делегації для переговорів у Стамбулі, і заявив, що діалог має враховувати попередні проєкти.

Умови, прирівняні до капітуляції

Росія вимагає нейтрального статусу України, відмови від вступу до НАТО і заборони на розміщення іноземних військ. Також передбачаються жорсткі обмеження на чисельність ЗСУ: не більше 85 тисяч солдатів, 342 танки і 519 артилерійських систем. Радіус дії українських ракет має становити не більше 40 км, що дасть змогу російським силам розгортатися без загрози ударів.

Такі вимоги висувалися на початку війни, коли Росія активно наступала. Зараз Кремль повертається до тих самих умов, незважаючи на невдачі на фронті, зазначають у Інституті вивчення війни.

Відмова від перемир'я і нарощування тиску

Путін відкинув спільну пропозицію про перемир'я, продовжуючи наполягати на повній капітуляції України. Він вимагає усунення "корінних причин" війни, серед яких Кремль називає розширення НАТО і "дискримінацію" російськомовного населення в Україні. При цьому Росія не пропонує дзеркальних обмежень для власної армії.

Таким чином, Москва намагається затягнути переговори і продовжити наступальні дії під прикриттям дипломатії, пише ISW.

Кремль веде інформаційну кампанію на Заході

Путін посилює активність у західних ЗМІ, щоб представити умови капітуляції як розумні. Він розраховує на вплив на громадську думку і майбутню адміністрацію США. Ці дії спрямовані на підрив єдності між Україною, США та Європою в питанні перемир'я.

Водночас Росія продовжує атакувати позиції ЗСУ і готується до подальшої агресії.