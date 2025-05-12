Глава МЗС Франції пригрозив Путіну "масштабними санкціями"
Росія може зіткнутися з "масштабними санкціями", якщо не візьме участі в мирних переговорах з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Барро заявив, що позиція Франції "дуже зрозуміла: ми хочемо миру, ми хочемо перемовин", і додав, що для розблокування перемовин потрібне "беззастережне перемир'я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів".
"Президент Зеленський раз за разом показував, що він відкритий для переговорів, що він хоче дипломатії, що він хоче миру. ... Тим часом, єдиною відповіддю Путіна були нові бомбардування", - сказав він.
Після візиту лідерів до Києва на вихідних міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та ЄС вранці 12 травня зустрілися в Лондоні, щоб обговорити подальші перспективи України та ширші питання безпеки.
Барро заявив, що під час зустрічі Франція повторить свій заклик "до дипломатії... і до масштабних санкцій, якщо Росія вкотре відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію... проти українського народу".
Санкції проти Путіна
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Великої Британії Кір Стармер і президент Польщі Дональд Туск 10 травня відвідали Київ, щоб продемонструвати підтримку Зеленському, і фактично висунули Путіну ультиматум, попередивши, що 12 травня почнеться новий процес санкцій, якщо Росія не припинить свої атаки на Україну.
За словами джерела Bloomberg у європейському уряді, президент США Дональд Трамп схвалив їхню заяву і дав зрозуміти, що підтримає їх - навіть із додатковими санкціями, якщо це буде необхідно.
Володимир Путін виступив після пропозиції США, України та ЄС про 30-денне перемир'я з 12 травня. Він відхилив цю пропозицію і запропонував провести переговори в Стамбулі 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів 15 травня в Туреччині. Він наголосив, що чекає на Путіна в Анкарі, але очікує на згоду Росії на загальне перемир'я,
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