Глава МЗС Франції пригрозив Путіну "масштабними санкціями"

Росія може зіткнутися з "масштабними санкціями", якщо не візьме участі в мирних переговорах з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Барро заявив, що позиція Франції "дуже зрозуміла: ми хочемо миру, ми хочемо перемовин", і додав, що для розблокування перемовин потрібне "беззастережне перемир'я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів".

"Президент Зеленський раз за разом показував, що він відкритий для переговорів, що він хоче дипломатії, що він хоче миру. ... Тим часом, єдиною відповіддю Путіна були нові бомбардування", - сказав він.

Після візиту лідерів до Києва на вихідних міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та ЄС вранці 12 травня зустрілися в Лондоні, щоб обговорити подальші перспективи України та ширші питання безпеки.

Барро заявив, що під час зустрічі Франція повторить свій заклик "до дипломатії... і до масштабних санкцій, якщо Росія вкотре відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію... проти українського народу".