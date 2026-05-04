У Польщі почали приймати заявки на карти CUKR: шо потрібно знати українцям

Головне: Хто має право: Громадяни України зі статусом PESEL UKR, які безперервно перебували в Польщі щонайменше 365 днів і мали цей статус станом на 4 червня 2025 року.

Громадяни України зі статусом PESEL UKR, які безперервно перебували в Польщі щонайменше 365 днів і мали цей статус станом на 4 червня 2025 року. Термін дії: Карта видається на три роки.

Карта видається на три роки. Переваги: Право на роботу без дозволів, можливість відкрити бізнес та вільні подорожі країнами Шенгену.

Право на роботу без дозволів, можливість відкрити бізнес та вільні подорожі країнами Шенгену. Процедура: Заявки подаються виключно онлайн через систему MOS.

Заявки подаються виключно онлайн через систему MOS. Вартість: Загальна сума становить 440 злотих.

Загальна сума становить 440 злотих. Статус у ЄС: Період проживання за цією картою враховується для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Хто може отримати карту CUKR

Йдеться про громадян України та членів їхніх сімей, зокрема подружжя, які мають статус тимчасового захисту в Польщі.

Подати заявку можуть лише ті, хто одночасно відповідає кільком умовам:

має активний номер PESEL UKR на момент подання заяви;

мав цей статус станом на 4 червня 2025 року;

зберігає його і на момент отримання карти;

перебуває у статусі UKR безперервно щонайменше 365 днів.

Як подати заявку

Заяви приймають виключно онлайн через спеціальну систему MOS. Це означає, що українцям не потрібно записуватися до установ чи стояти в чергах.

Водночас оформлення не є повністю безкоштовним:

340 злотих потрібно сплатити як гербовий збір;

потрібно сплатити як гербовий збір; ще 100 злотих - за виготовлення самої карти.

Коли можуть відмовити

Карту не видадуть, якщо:

особу внесено до переліку небажаних для перебування в Польщі;

є заборона на в’їзд у Шенгенській системі;

існують ризики для безпеки чи громадського порядку.

Які права дає нова карта

Карта CUKR фактично прирівнює можливості українців до умов, які мають громадяни Польщі у багатьох сферах.

Зокрема вона дозволяє:

легально жити в Польщі три роки;

працювати без додаткових дозволів;

відкривати бізнес;

подорожувати країнами Шенгену до 90 днів протягом 180 днів.

Важливо, що цей період проживання також зараховуватиметься до стажу для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.