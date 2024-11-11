Нові умови для українців у Польщі з 2025 року. Чи треба міняти Pesel UKR на CUKR

З 2025 року українці у Польщі зможуть отримати карту CUKR, що дозволяє перебувати на території цієї країни терміном до трьох років.

РБК-Україна розповідає, що треба знати українцям про карту CUKR та умови її отримання.

Хто зможе отримати CUKR

Влітку польський уряд змінив умови допомоги українським біженцям, у рамках яких спростили процес легалізації. З 2025 року наші громадяни, які мають Pesel UKR, зможуть отримати карти побуту CUKR.

Нагадаємо, що Pesel UKR – це польський аналог ідентифікаційного номера, який призначений для українських біженців. Він надає право на тимчасовий захист у Польщі та доступ до соціальних послуг: медичне обслуговування, право на навчання та офіційне працевлаштування тощо.

Отримати CUKR можуть українці, які:

мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року

мають статус Pesel UKR на день подачі заяви на отримання карти побуту

мають безперервний статус Pesel UKR не менше 365 днів (якщо людина виїжджає більш ніж на 30 днів, то статус втрачає)

Українці зможуть подавати заявки на отримання CUKR Голові Управління у справах іноземців в електронному вигляді через онлайн-сервіс, який спеціально розроблять для цього.

Важливо також, що люди, які претендують на CUKR, мають актуалізувати свої дані в державній системі України на підставі свого внутрішнього чи закордонного паспорта або документа, що підтверджує особу.

Що надає карта CUKR

Українці, які отримають карту CUKR, матимуть право перебувати на території Польщі на таких же підставах, що й іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування. Карта також надає право працювати в Польщі без необхідності отримання додаткового дозволу.

На карті CUKR буде вказано, що її власник раніше мав статус про тимчасовий захист (Pesel UKR). При цьому на карті не буде інформації про місце проживання чи реєстрації, але власники такої карти зобов’язані протягом 15 днів повідомити воєводу про зміну адреси.

Також зауважимо, що українці, які отримають CUKR зможуть виїжджати з Польщі в інші країни не більше ніж на 6 місяців.

Чи варто міняти Pesel UKR на карту CUKR

Карта CUKR надасть можливість українцям легально перебувати у Польщі та працювати там без додаткових дозволів протягом 3 років. Натомість статус Pesel UKR надає право перебувати у Польщі лише до 30 вересня 2025 року, хоча, ймовірно, цей термін можуть продовжити.

За даними Українського дому, коли статус PESEL UKR змінюється на CUKR, особа втрачає всі можливості, пов’язані зі статусом спеціального тимчасового захисту, зокрема користування безкоштовними медичними послугами від Національного фонду здоров'я (НФЗ). Це може стати проблемою для безробітних біженців.

Але якщо людина з карткою CUKR влаштується на роботу, то вона все одно зможе користуватися послугами НФЗ, але тоді це буде медичне страхування, яке оплачується із зарплати, а не спеціальне право для українських біженців.

Також власникам карт CUKR повинні будуть оновлювати свої персональні дані при зміні прізвища або отриманні нового паспорта, інакше ризикують втратити допомогу "800+", бо інформація в базі даних не відповідатиме фактичним даним особи.

Тож українці у Польщі мають самостійно вирішити, що краще персонально для них – залишитись зі статусом PESEL UKR чи перейти на карту CUKR.