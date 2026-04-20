Головна » Життя » Зміни

У Польщі змінять правила виплати допомоги 800+: що важливо знати батькам

16:56 20.04.2026 Пн
2 хв
Нові правила мають набути чинності уже з 1 червня 2027 року
aimg Василина Копитко
У Польщі змінять правила виплати допомоги 800+: що важливо знати батькам Зміни мають спростити процес отримання допомоги (фото: Getty Images)

Польський уряд готує масштабне оновлення програми соціальної підтримки "800+". Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики планує автоматизувати процес виплат, щоб зменшити адміністративне навантаження на громадян.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Portal samorzadowy.pl.

Головне:

  • Скасування щорічних заявок. Допомога буде поновлюватися автоматично на основі даних ZUS.
  • Подача лише один раз. Батькам потрібно буде подати заяву лише вперше (при народженні дитини або поверненні з-за кордону).
  • Дата впровадження. Нові правила мають набути чинності з 1 червня 2027 року.
  • Зміни для опікунів. Перелік отримувачів уточнять, надавши право на виплати особам із судовою опікою над дитиною.

Автоматизація та цифровізація виплат

Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики (MRPiPS) Польщі готує поправки до закону про допомогу на виховання дітей.

Ключове нововведення - запровадження автоматичного щорічного поновлення допомоги на наступний період без необхідності особистого подання нової заяви.

Процес відбуватиметься на основі даних, які вже зберігаються в ІТ-системах Установи соціального страхування (ZUS). При цьому можливість змінити дані в активній заяві (у разі зміни сімейної ситуації) залишиться доступною для батьків.

Терміни ухвалення та набуття чинності

Очікується, що Рада міністрів ухвалить законопроєкт у другому кварталі 2026 року (у період з квітня по червень). Проте впровадження системи потребує тривалої технічної підготовки ІТ-систем ZUS та відповідного періоду vacatio legis.

Через це можливою датою старту нових правил називають 1 червня 2027 року - початок виплатного періоду 2027/2028. До цього часу батьки мають дотримуватися чинних правил подачі документів.

Що важливо зараз

Попри плани на майбутнє, зараз батькам і опікунам важливо вчасно подати заяви на поточний період. Зокрема, 30 квітня є критичною датою для забезпечення безперервності виплат.

Раніше ми писали про те, що Польща дозволить українським біженцям залишатися в країні до березня 2027 року. Певний час діятиме перехідний період, під час якого зберігатимуться основні права і виплати, потім вступлять у силі нові правила для іноземців.

