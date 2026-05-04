RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Польше начали принимать заявки на карты CUKR: что нужно знать украинцам

16:25 04.05.2026 Пн
3 мин
После оформления карты CUKR украинцы автоматически теряют статус UKR
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы в Пощьще могут оформить новый вид на жительство (Getty Images)

Украинцы в Польше с 4 мая могут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту побыту CUKR. Она дает право легально находиться в стране в течение трех лет и открывает новые возможности.

Главное:

  • Кто имеет право: Граждане Украины со статусом PESEL UKR, которые непрерывно находились в Польше не менее 365 дней и имели этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года.
  • Срок действия: Карта выдается на три года.
  • Преимущества: Право на работу без разрешений, возможность открыть бизнес и свободные путешествия по странам Шенгена.
  • Процедура: Заявки подаются исключительно онлайн через систему MOS.
  • Стоимость: Общая сумма составляет 440 злотых.
  • Статус в ЕС: Период проживания по этой карте учитывается для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Кто может получить карту CUKR

Речь идет о гражданах Украины и членах их семей, в частности супругов, которые имеют статус временной защиты в Польше.

Подать заявку могут только те, кто одновременно соответствует нескольким условиям:

  • имеет активный номер PESEL UKR на момент подачи заявления;
  • имел этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года;
  • сохраняет его и на момент получения карты;
  • находится в статусе UKR непрерывно не менее 365 дней.

Как подать заявку

Заявления принимают исключительно онлайн через специальную систему MOS. Это означает, что украинцам не нужно записываться в учреждения или стоять в очередях.

В то же время оформление не является полностью бесплатным:

  • 340 злотых нужно оплатить как гербовый сбор;
  • еще 100 злотых - за изготовление самой карты.

Когда могут отказать

Карту не выдадут, если:

  • лицо внесено в перечень нежелательных для пребывания в Польше;
  • есть запрет на въезд в Шенгенской системе;
  • существуют риски для безопасности или общественного порядка.

Какие права дает новая карта

Карта CUKR фактически приравнивает возможности украинцев к условиям, которые имеют граждане Польши во многих сферах.

В частности она позволяет:

  • легально жить в Польше три года;
  • работать без дополнительных разрешений;
  • открывать бизнес;
  • путешествовать по странам Шенгена до 90 дней в течение 180 дней.

Важно, что этот период проживания также будет засчитываться в стаж для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы со статусом PESEL UKR с 2025 года могут оформить карту CUKR в Польше. Она дает право легально проживать и работать в стране до трех лет, однако предусматривает другие условия социальной защиты, поэтому придется выбирать между новым статусом и действующей временной защитой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша