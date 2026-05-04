В Польше начали принимать заявки на карты CUKR: что нужно знать украинцам

Украинцы в Польше с 4 мая могут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту побыту CUKR. Она дает право легально находиться в стране в течение трех лет и открывает новые возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Главное:
Речь идет о гражданах Украины и членах их семей, в частности супругов, которые имеют статус временной защиты в Польше.
Подать заявку могут только те, кто одновременно соответствует нескольким условиям:
Заявления принимают исключительно онлайн через специальную систему MOS. Это означает, что украинцам не нужно записываться в учреждения или стоять в очередях.
В то же время оформление не является полностью бесплатным:
Карту не выдадут, если:
Карта CUKR фактически приравнивает возможности украинцев к условиям, которые имеют граждане Польши во многих сферах.
В частности она позволяет:
Важно, что этот период проживания также будет засчитываться в стаж для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы со статусом PESEL UKR с 2025 года могут оформить карту CUKR в Польше. Она дает право легально проживать и работать в стране до трех лет, однако предусматривает другие условия социальной защиты, поэтому придется выбирать между новым статусом и действующей временной защитой.