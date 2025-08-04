Карта CUKR замість тимчасового захисту: як українцям у Польщі отримати посвідку на 3 роки

З 2026 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку побиту CUKR. Вона дозволяє легально жити, працювати та користуватися соціальними послугами протягом 3 років.

РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine розповідає, хто має право на цю картку, коли і як подавати документи, а також що змінюється у процедурі легалізації перебування.

Що таке картка CUKR

Картка побиту CUKR - це новий тип тимчасової посвідки на проживання, яку можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона діятиме 3 роки та забезпечує більш стабільний і формалізований статус порівняно зі статусом тимчасового захисту.

Після оформлення картки статус автоматично оновлюється з UKR на CUKR, але номер PESEL залишається незмінним.

Коли можна буде подати заяву

Хоча зміни до законодавства вже набули чинності з 1 липня 2025 року, подавати документи на нову картку можна буде з 1 січня 2026 року - саме тоді запрацює онлайн-платформа MOS 2.0.

Хто може отримати CUKR

Права на картку мають українці, які відповідають таким умовам:

мають статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року;

зберігають чинний PESEL UKR на момент подання;

перебувають у Польщі безперервно не менш як 365 днів;

мають дійсний закордонний паспорт;

у випадку дітей, народжених у Польщі, заяву може подати мати, якщо вона вже має CUKR.

Хто не зможе оформити картку

У наданні посвідки відмовлять особам:

які мають заборону в’їзду до Шенгенської зони;

чиє перебування загрожує національній безпеці;

які не сплатили обов’язкові збори;

які внесені до списку небажаних іноземців.

Як подавати заяву

Подання відбуватиметься виключно онлайн - через систему MOS 2.0. Паперові заяви або інші канали не розглядатимуться.

Для подання потрібні:

електронний підпис або Profil Zaufany;

цифрове фото;

підтвердження оплати зборів;

закордонний паспорт.

Скільки коштує:

300 злотих - гербовий збір (може змінюватися);

100 злотих - виготовлення картки (для дорослих);

50 злотих - виготовлення картки (для дітей до 18 років).

Що перевірятимуть перед ухваленням рішення

Після подання воєвода запитує інформацію у:

прикордонної служби,

поліції,

агентства внутрішньої безпеки.

Якщо протягом 30-60 днів не надійде застережень, вважається, що перешкод немає.

Рішення мають ухвалити протягом 90 днів. Якщо заяву потрібно доопрацювати, термін відраховують від моменту усунення помилок.

Що містить електронна заява

У формі потрібно вказати:

ПІБ, дату народження, громадянство;

дані закордонного паспорта;

адресу проживання;

інформацію про судимості;

декларацію про правдивість даних;

електронний підпис.

Дані про фото, відбитки пальців і підпис підтягуватимуться з державних баз автоматично.

Обов’язки власника картки CUKR