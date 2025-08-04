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Карта CUKR замість тимчасового захисту: як українцям у Польщі отримати посвідку на 3 роки

Польща, Понеділок 04 серпня 2025 12:25
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Карта CUKR замість тимчасового захисту: як українцям у Польщі отримати посвідку на 3 роки Що треба знати українцям про карту побуту CUKR (фото:
Автор: Василина Копитко

З 2026 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку побиту CUKR. Вона дозволяє легально жити, працювати та користуватися соціальними послугами протягом 3 років.

РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine розповідає, хто має право на цю картку, коли і як подавати документи, а також що змінюється у процедурі легалізації перебування.

Що таке картка CUKR

Картка побиту CUKR - це новий тип тимчасової посвідки на проживання, яку можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона діятиме 3 роки та забезпечує більш стабільний і формалізований статус порівняно зі статусом тимчасового захисту.

Після оформлення картки статус автоматично оновлюється з UKR на CUKR, але номер PESEL залишається незмінним.

Коли можна буде подати заяву

Хоча зміни до законодавства вже набули чинності з 1 липня 2025 року, подавати документи на нову картку можна буде з 1 січня 2026 року - саме тоді запрацює онлайн-платформа MOS 2.0.

Хто може отримати CUKR

Права на картку мають українці, які відповідають таким умовам:

  • мають статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року;
  • зберігають чинний PESEL UKR на момент подання;
  • перебувають у Польщі безперервно не менш як 365 днів;
  • мають дійсний закордонний паспорт;
  • у випадку дітей, народжених у Польщі, заяву може подати мати, якщо вона вже має CUKR.

Хто не зможе оформити картку

У наданні посвідки відмовлять особам:

  • які мають заборону в’їзду до Шенгенської зони;
  • чиє перебування загрожує національній безпеці;
  • які не сплатили обов’язкові збори;
  • які внесені до списку небажаних іноземців.

Як подавати заяву

Подання відбуватиметься виключно онлайн - через систему MOS 2.0. Паперові заяви або інші канали не розглядатимуться.

Для подання потрібні:

  • електронний підпис або Profil Zaufany;
  • цифрове фото;
  • підтвердження оплати зборів;
  • закордонний паспорт.

Скільки коштує:

  • 300 злотих - гербовий збір (може змінюватися);
  • 100 злотих - виготовлення картки (для дорослих);
  • 50 злотих - виготовлення картки (для дітей до 18 років).

Що перевірятимуть перед ухваленням рішення

Після подання воєвода запитує інформацію у:

  • прикордонної служби,
  • поліції,
  • агентства внутрішньої безпеки.

Якщо протягом 30-60 днів не надійде застережень, вважається, що перешкод немає.

Рішення мають ухвалити протягом 90 днів. Якщо заяву потрібно доопрацювати, термін відраховують від моменту усунення помилок.

Що містить електронна заява

У формі потрібно вказати:

  • ПІБ, дату народження, громадянство;
  • дані закордонного паспорта;
  • адресу проживання;
  • інформацію про судимості;
  • декларацію про правдивість даних;
  • електронний підпис.

Дані про фото, відбитки пальців і підпис підтягуватимуться з державних баз автоматично.

Обов’язки власника картки CUKR

  • повідомляти про зміну адреси впродовж 15 днів;
  • оновлювати персональні дані (у разі зміни паспорта чи імені);
  • забрати готову картку впродовж 60 днів, інакше - вона анулюється.

Читайте також про те, що у Польщі триває перегляд системи соціальних виплат для різних категорій громадян. Йдеться не лише про українців, а й про місцеве населення та іноземців з інших країн.

Раніше ми писали про те, що у липні в Польщі ухвалили законопроект про зміни до закону про спецдопомогу українцям.

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