Карта CUKR замість тимчасового захисту: як українцям у Польщі отримати посвідку на 3 роки
З 2026 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку побиту CUKR. Вона дозволяє легально жити, працювати та користуватися соціальними послугами протягом 3 років.
РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine розповідає, хто має право на цю картку, коли і як подавати документи, а також що змінюється у процедурі легалізації перебування.
Що таке картка CUKR
Картка побиту CUKR - це новий тип тимчасової посвідки на проживання, яку можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона діятиме 3 роки та забезпечує більш стабільний і формалізований статус порівняно зі статусом тимчасового захисту.
Після оформлення картки статус автоматично оновлюється з UKR на CUKR, але номер PESEL залишається незмінним.
Коли можна буде подати заяву
Хоча зміни до законодавства вже набули чинності з 1 липня 2025 року, подавати документи на нову картку можна буде з 1 січня 2026 року - саме тоді запрацює онлайн-платформа MOS 2.0.
Хто може отримати CUKR
Права на картку мають українці, які відповідають таким умовам:
- мають статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року;
- зберігають чинний PESEL UKR на момент подання;
- перебувають у Польщі безперервно не менш як 365 днів;
- мають дійсний закордонний паспорт;
- у випадку дітей, народжених у Польщі, заяву може подати мати, якщо вона вже має CUKR.
Хто не зможе оформити картку
У наданні посвідки відмовлять особам:
- які мають заборону в’їзду до Шенгенської зони;
- чиє перебування загрожує національній безпеці;
- які не сплатили обов’язкові збори;
- які внесені до списку небажаних іноземців.
Як подавати заяву
Подання відбуватиметься виключно онлайн - через систему MOS 2.0. Паперові заяви або інші канали не розглядатимуться.
Для подання потрібні:
- електронний підпис або Profil Zaufany;
- цифрове фото;
- підтвердження оплати зборів;
- закордонний паспорт.
Скільки коштує:
- 300 злотих - гербовий збір (може змінюватися);
- 100 злотих - виготовлення картки (для дорослих);
- 50 злотих - виготовлення картки (для дітей до 18 років).
Що перевірятимуть перед ухваленням рішення
Після подання воєвода запитує інформацію у:
- прикордонної служби,
- поліції,
- агентства внутрішньої безпеки.
Якщо протягом 30-60 днів не надійде застережень, вважається, що перешкод немає.
Рішення мають ухвалити протягом 90 днів. Якщо заяву потрібно доопрацювати, термін відраховують від моменту усунення помилок.
Що містить електронна заява
У формі потрібно вказати:
- ПІБ, дату народження, громадянство;
- дані закордонного паспорта;
- адресу проживання;
- інформацію про судимості;
- декларацію про правдивість даних;
- електронний підпис.
Дані про фото, відбитки пальців і підпис підтягуватимуться з державних баз автоматично.
Обов’язки власника картки CUKR
- повідомляти про зміну адреси впродовж 15 днів;
- оновлювати персональні дані (у разі зміни паспорта чи імені);
- забрати готову картку впродовж 60 днів, інакше - вона анулюється.
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