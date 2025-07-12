У Польщі підняли винищувачі через масовану атаку РФ на Україну

"У зв'язку з активністю дальньої російської авіації, що завдає ударів по цілях, розташованих, зокрема, на заході України, польські та союзні ВПС почали діяти в повітряному просторі Польщі", - ідеться в заяві.

У відомстві повідомили, що в повітря піднято чергові пари винищувачів. Також у найвищий ступінь готовності було приведено наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у Польщі.