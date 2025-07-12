В Польше подняли истребители из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 12 июля, поднимала в воздух истребители из-за массированной атаки России на Украину.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
"В связи с активностью дальней российской авиации, наносящей удары по целям, расположенным в том числе на западе Украины, польские и союзные ВВС начали действовать в воздушном пространстве Польши", - сказано в заявлении.
В ведомстве сообщили, что в воздух подняты дежурные пары истребителей. Также в наивысшую степень готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в Польше.
РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракеты. Под ударом оказались западные области Украины.
Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.
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