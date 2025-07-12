У Польщі підняли винищувачі через масовану атаку РФ на Україну
Польща разом із країнами-союзниками цієї ночі, 12 липня, піднімала в повітря винищувачі через масовану атаку Росії на Україну.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.
"У зв'язку з активністю дальньої російської авіації, що завдає ударів по цілях, розташованих, зокрема, на заході України, польські та союзні ВПС почали діяти в повітряному просторі Польщі", - ідеться в заяві.
У відомстві повідомили, що в повітря піднято чергові пари винищувачів. Також у найвищий ступінь готовності було приведено наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у Польщі.
Масована атака на Україну 12 липня
РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом опинилися західні області України.
Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.
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