ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Польше подняли истребители из-за массированной атаки РФ на Украину

Суббота 12 июля 2025 05:05
UA EN RU
В Польше подняли истребители из-за массированной атаки РФ на Украину Фото: Польша подняла истребители из-за атаки на Украину (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 12 июля, поднимала в воздух истребители из-за массированной атаки России на Украину.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с активностью дальней российской авиации, наносящей удары по целям, расположенным в том числе на западе Украины, польские и союзные ВВС начали действовать в воздушном пространстве Польши", - сказано в заявлении.

В ведомстве сообщили, что в воздух подняты дежурные пары истребителей. Также в наивысшую степень готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в Польше.

Массированная атака на Украину 12 июля

РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракеты. Под ударом оказались западные области Украины.

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине
Новости
Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов
Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом