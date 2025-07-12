В Польше подняли истребители из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 12 июля, поднимала в воздух истребители из-за массированной атаки России на Украину.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с активностью дальней российской авиации, наносящей удары по целям, расположенным в том числе на западе Украины, польские и союзные ВВС начали действовать в воздушном пространстве Польши", - сказано в заявлении.

В ведомстве сообщили, что в воздух подняты дежурные пары истребителей. Также в наивысшую степень готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в Польше.