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У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: п'ятеро госпіталізовані

Фото: у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: п'ятеро госпіталізовані (facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на станцію швидкої допомоги в Пшемишлі та RMF24.

Повідомляється, що ДТП сталося сьогодні близько 4:00 на трасі A4 у районі села Заблотце Ярославського повіту неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова.

За попередніми даними, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік.

Усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. П'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. Серед них є дитина.

У поліції зазначають, що обидва водії були тверезими, причини аварії з’ясовуються.

Як повідомлялося раніше, мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою біля Мукачево. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, серед них дитина.

Окрім того, поблизу Тернополя перевернувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.

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ДТППольща