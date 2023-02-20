Неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули четверо, серед них дитина
Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилась у Мукачівському районі. Там мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.
Аварія трапилась об 11:58 понеділка, 20 лютого, неподалік села Нижні Ворота на автошляху міжнародного значення Київ - Чоп. Там по невідомим причинам зіштовхнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка Renault.
В результаті аварії загинули троє дорослих та одна дитина, котрі перебували в мікроавтобусі.
"Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ - Чоп поблизу сталася аварія, внаслідок чого було перекрито рух до міста Рівне.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.