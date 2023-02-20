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Неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули четверо, серед них дитина

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Закарпаття, Понеділок 20 лютого 2023 22:27
Неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули четверо, серед них дитина Фото: неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилась у Мукачівському районі. Там мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.

Аварія трапилась об 11:58 понеділка, 20 лютого, неподалік села Нижні Ворота на автошляху міжнародного значення Київ - Чоп. Там по невідомим причинам зіштовхнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка Renault.

В результаті аварії загинули троє дорослих та одна дитина, котрі перебували в мікроавтобусі.

"Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса", - сказано в повідомленні.

Фото: неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ - Чоп поблизу сталася аварія, внаслідок чого було перекрито рух до міста Рівне.

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