Неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: загинули четверо, серед них дитина

Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилась у Мукачівському районі. Там мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.

Аварія трапилась об 11:58 понеділка, 20 лютого, неподалік села Нижні Ворота на автошляху міжнародного значення Київ - Чоп. Там по невідомим причинам зіштовхнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка Renault. В результаті аварії загинули троє дорослих та одна дитина, котрі перебували в мікроавтобусі. "Використовуючи спецінструмент надзвичайники допомогли травмованому водієві вибратися з кабіни багатотонника та передали його під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса", - сказано в повідомленні. Фото: неподалік Мукачево мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою (facebook.com/DsnsZakarpattya)