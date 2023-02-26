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В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: пятеро госпитализированы

Фото: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: пятеро госпитализированы (facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu)
Автор: Елизавета Драбкина

В Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на станцию скорой помощи в Пшемышле и RMF24.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня около 4:00 на трассе A4 в районе села Заблотце Ярославского уезда недалеко от пограничного пункта пропуска Корчова.

По предварительным данным, водитель Renault Master врезался сзади в Mercedes Sprinter, который ехал спереди, в результате чего Mercedes ударился об ограничительные барьеры и перекинулся набок.

Все 12 пассажиров обоих микроавтобусов являются гражданами Украины. Пятерых пассажирок из обоих транспортных средств госпитализировали. Среди них есть ребенок.

В полиции отмечают, что оба водителя были трезвыми, причины аварии выясняются.

Как сообщалось ранее, микроавтобус столкнулся с грузовиком возле Мукачево. В результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок.

Кроме того, вблизи Тернополя перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли три человека, еще трое получили ранения.

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ДТППольша