Їхали з Буковеля. Поблизу Тернополя перевернувся автобус з пасажирами: є жертви

Автобус з пасажирами, який прямував з Буковеля до Тернополя, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Тернопільській області.

ДТП сталося близько 22:26 19 лютого на трасі Н-18 в межах села Стара Брикуля Тернопільського району. Автобус Neoplan перекинувся на узбіччя. На момент аварії в автобусі перебували 39 осіб, серед яких одна дитина. Внаслідок ДТП загинули троє осіб, ще троє отримали поранення. Травмованих доставили до Теребовлянської міської лікарні. На місці аварії працювали 20 рятувальників, п'ять одиниць техніки ДСНС та три одиниці допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство. Бійці ДСНС деблокували з-під автобуса жінку. Фото: автобус Буковель-Тернопіль перевернувся на трасі Н-18 (facebook.com/DSNSTERNOPIL)