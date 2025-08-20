У Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна

"Ми маємо справу з провокацією Російської Федерації, з російським дроном саме в тоді, коли ведуться розмови про мир, коли є надія на те, що ця війна (в Україні - ред.) має шанс закінчитися. Росія знову провокує", - сказав Косіняк-Камиш.

Він повідомив, що провів брифінг з ключовими командувачами.

"Ми говорили з усіма службами. Такі брифінги відбуваються в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації, в Міністерстві оборони. Є співпраця між усіма службами держави. Всі наші союзники також поінформовані", - розповів міністр.

Він додав, що прем'єр Польщі Радослав Сікорський "зробить відповідні дипломатичні кроки".