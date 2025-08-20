У Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна

Об'єкт, який впав біля польського Любліна вночі 20 серпня був російським дроном. Це свідома провокація з боку Росії, здійснена на тлі міжнародних дискусій про мир.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Ми маємо справу з провокацією Російської Федерації, з російським дроном саме в тоді, коли ведуться розмови про мир, коли є надія на те, що ця війна (в Україні - ред.) має шанс закінчитися. Росія знову провокує", - сказав Косіняк-Камиш.
Він повідомив, що провів брифінг з ключовими командувачами.
"Ми говорили з усіма службами. Такі брифінги відбуваються в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації, в Міністерстві оборони. Є співпраця між усіма службами держави. Всі наші союзники також поінформовані", - розповів міністр.
Він додав, що прем'єр Польщі Радослав Сікорський "зробить відповідні дипломатичні кроки".
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. Як відомо, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.
Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав три версії вибуху. За його словами, не виключається й можливий саботаж.
Пізніше у Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed. У зв'язку з цим Варшава готує протест Росії.