В Польше окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина

"Мы имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном именно в тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине - ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует", - сказал Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что провел брифинг с ключевыми командующими.

"Мы говорили со всеми службами. Такие брифинги проходят в Министерстве внутренних дел и администрации, в Министерстве обороны. Есть сотрудничество между всеми службами государства. Все наши союзники также проинформированы", - рассказал министр.

Он добавил, что премьер Польши Радослав Сикорский "сделает соответствующие дипломатические шаги".