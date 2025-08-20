RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Польше окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина

Фото: министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Объект, который упал возле польского Люблина ночью 20 августа был российским дроном. Это сознательная провокация со стороны России, осуществленная на фоне международных дискуссий о мире.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Мы имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном именно в тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине - ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует", - сказал Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что провел брифинг с ключевыми командующими.

"Мы говорили со всеми службами. Такие брифинги проходят в Министерстве внутренних дел и администрации, в Министерстве обороны. Есть сотрудничество между всеми службами государства. Все наши союзники также проинформированы", - рассказал министр.

Он добавил, что премьер Польши Радослав Сикорский "сделает соответствующие дипломатические шаги".

 

Ночной взрыв в Польше

Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва. По его словам, не исключается и возможный саботаж.

Позже в Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed. В связи с этим Варшава готовит протест России.

Российская ФедерацияПольшаМинобороны ПольшиДрони