Нічний вибух у Польщі: міністр оборони не виключає саботаж

Люблін, Середа 20 серпня 2025 13:51
UA EN RU
Нічний вибух у Польщі: міністр оборони не виключає саботаж Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав три версії вибуху в селі Осини вночі 20 серпня. Не виключається можливий саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Міністр заявив, що "найімовірніше, йдеться про безпілотник, який розбився". Зараз проводиться піротехнічна експертиза, щоб визначити, чи був безпілотник військовим, чи використовувався для контрабанди.

"Поки що це не має жодних ознак військового характеру, тому не варто виключати можливості того, що ми маємо справу з контрабандним дроном", - сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, також не варто виключати ймовірність саботажу, тобто дії, пов’язані з диверсією або саботажем на території Польщі.

"Досі ми мали справу з підпалами, такими як підпал на вулиці Маривільській. Ми вже знаємо, що це був інцидент, інспірований Російською Федерацією", - заявив міністр, маючи на увазі пожежу в торговому центрі у Варшаві 12 травня 2024 року.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. Як відомо, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. На щастя, обійшлося без постраждалих.

