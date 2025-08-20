Нічний вибух у Польщі: міністр оборони не виключає саботаж

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Міністр заявив, що "найімовірніше, йдеться про безпілотник, який розбився". Зараз проводиться піротехнічна експертиза, щоб визначити, чи був безпілотник військовим, чи використовувався для контрабанди.

"Поки що це не має жодних ознак військового характеру, тому не варто виключати можливості того, що ми маємо справу з контрабандним дроном", - сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, також не варто виключати ймовірність саботажу, тобто дії, пов’язані з диверсією або саботажем на території Польщі.

"Досі ми мали справу з підпалами, такими як підпал на вулиці Маривільській. Ми вже знаємо, що це був інцидент, інспірований Російською Федерацією", - заявив міністр, маючи на увазі пожежу в торговому центрі у Варшаві 12 травня 2024 року.