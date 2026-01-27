ua en ru
В Польше выбирают себе самолеты для "охоты" на вражеские дроны

Польша, Вторник 27 января 2026 05:40
В Польше выбирают себе самолеты для "охоты" на вражеские дроны Фото: российский дрон (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Польские ВВС продолжают искать возможности для усиления своей авиационной мощи и проявляют интерес к легким штурмовым самолетам, способным эффективно противодействовать дронам противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Несмотря на наличие в арсенале F-35, F-16 и FA-50, Варшава начала рассматривать возможность приобретения бразильского A-29 Super Tucano.

Делегация ВВС Польши во главе с заместителем командующего Ирениушем Новаком посетила завод Embraer, ознакомилась с производством самолетов и совершила ознакомительные полеты на KC-390 Millennium и A-29 Super Tucano.

Интерес к Super Tucano не был случайным: Embraer позиционирует этот легкий штурмовик как средство борьбы с дронами типа «Шахед», продвигая аналогичную версию и на рынке США.

Опыт Польши с дронами

Польские ВВС уже имели опыт отражения дроновых атак: в сентябре 2025 года страна столкнулась с попытками российских беспилотников «Герберы» проникнуть в воздушное пространство, что показало высокую стоимость и сложность уничтожения дальнобойных БПЛА.

Ранее в Варшаве рассматривался вариант применения легкомоторных самолетов, например, модифицированной PZL-104 Wilga Draco, для противодроновой защиты, однако его реализация планировалась не ранее 2028 года.

Европейский опыт и логистика

Дополнительным аргументом в пользу Super Tucano является поставка этого самолета в Португалию, ставшую первым европейским эксплуатантом версии под стандарты НАТО.

Это позволяет польским ВВС опираться на опыт союзников, а не быть первопроходцами, как в случае с FA-50. Задержка поставок FA-50PL и проблемы с интеграцией американских ракет усилили интерес Варшавы к альтернативным решениям.

Приоритет KC-390

Тем не менее, в настоящий момент основное внимание Польши сосредоточено на военно-транспортном самолете KC-390, который вскоре поступит для демонстрационных испытаний в перевозке образцов военной техники. Для Embraer это может стать контрактом на десять единиц техники.

Напоминаем, что чешская компания совместно с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволоконной связи, созданные с применением технологий, извлеченных из перехваченных российских беспилотников.

Отметим, что французская компания EOS Technologie передала Украине ударные дроны Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км, при этом президент компании Жан-Марк Зулиани подчеркнул, что для западных производителей это уникальная возможность испытать беспилотники в полевых условиях. Ранее в июне 2025 года украинские военные получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, разработка которого также велась с участием EOS Technologie.

