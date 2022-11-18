У Польщі назвали терміни розслідування падіння ракети

Польський чиновник розповів телеканалу, що Варшава швидко розпочне розслідування падіння ракети.

Ясіна сказала, що українським експертам також буде дозволено доступ до місця, наголосивши, що спочатку мають бути "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".

Нагадаємо, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був завданий українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак крилатими ракетами.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що вдарила по Польщі не українська, а російська ракета.

США, своєю чергою, покладають відповідальність за ракетний інцидент у Польщі на Росію, незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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