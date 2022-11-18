UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі назвали терміни розслідування падіння ракети

Фото: у Польщі назвали терміни розслідування падіння ракети (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Артур Родивилов

Влада Польщі очікує отримати результати розслідування падіння ракети в найближчі кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіційного представника МЗС Польщі Лукаша Ясіна для телеканалу CNN.

Польський чиновник розповів телеканалу, що Варшава швидко розпочне розслідування падіння ракети.

Ясіна сказала, що українським експертам також буде дозволено доступ до місця, наголосивши, що спочатку мають бути "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".

Нагадаємо, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був завданий українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак крилатими ракетами.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що вдарила по Польщі не українська, а російська ракета.

США, своєю чергою, покладають відповідальність за ракетний інцидент у Польщі на Росію, незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща