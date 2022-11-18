RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше назвали сроки расследования падения ракеты

Фото: в Польше назвали сроки расследования падения ракеты (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Артур Родивилов

Власти Польши ожидают получить результаты расследования падения ракеты в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий официального представителя МИД Польши Лукаша Ясина для телеканала CNN.

Польский чиновник рассказал телеканалу, что Варшава быстро приступит к расследованию падения ракеты.

Ясина сказала, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть "некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы".

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак крылатыми ракетами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета.

США, в свою очередь, возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша