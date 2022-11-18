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У Польщі назвали терміни розслідування падіння ракети

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Польща, П'ятниця 18 листопада 2022 01:48
У Польщі назвали терміни розслідування падіння ракети Фото: у Польщі назвали терміни розслідування падіння ракети (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Артур Родивилов

Влада Польщі очікує отримати результати розслідування падіння ракети в найближчі кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіційного представника МЗС Польщі Лукаша Ясіна для телеканалу CNN.

Польський чиновник розповів телеканалу, що Варшава швидко розпочне розслідування падіння ракети.

Ясіна сказала, що українським експертам також буде дозволено доступ до місця, наголосивши, що спочатку мають бути "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".

Нагадаємо, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був завданий українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак крилатими ракетами.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що вдарила по Польщі не українська, а російська ракета.

США, своєю чергою, покладають відповідальність за ракетний інцидент у Польщі на Росію, незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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