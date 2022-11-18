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В Польше назвали сроки расследования падения ракеты

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Польша, Пятница 18 ноября 2022 01:48
В Польше назвали сроки расследования падения ракеты Фото: в Польше назвали сроки расследования падения ракеты (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Артур Родивилов

Власти Польши ожидают получить результаты расследования падения ракеты в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий официального представителя МИД Польши Лукаша Ясина для телеканала CNN.

Польский чиновник рассказал телеканалу, что Варшава быстро приступит к расследованию падения ракеты.

Ясина сказала, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть "некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы".

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак крылатыми ракетами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета.

США, в свою очередь, возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

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