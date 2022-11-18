В Польше назвали сроки расследования падения ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий официального представителя МИД Польши Лукаша Ясина для телеканала CNN .

Польский чиновник рассказал телеканалу, что Варшава быстро приступит к расследованию падения ракеты.

Ясина сказала, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть "некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы".

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак крылатыми ракетами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета.

США, в свою очередь, возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.