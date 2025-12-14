Зеленський наступного тижня відвідає Польщу

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 грудня, відвідає Польщу для зустрічі з президентом Каролем Навроцьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа.

"Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добре сусідство. І що стосується мого візиту до Польщі, польська сторона нам запропонувала п'ятницю", - розповів Зеленський. Він зазначив, що не відкладатиме цей візит. "Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами та Польщею", - наголосив президент.