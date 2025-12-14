Зеленський наступного тижня відвідає Польщу
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 грудня, відвідає Польщу для зустрічі з президентом Каролем Навроцьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа.
"Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добре сусідство. І що стосується мого візиту до Польщі, польська сторона нам запропонувала п'ятницю", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що не відкладатиме цей візит.
"Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами та Польщею", - наголосив президент.
Зустріч Зеленського та Навроцького
Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу та офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.
Перед тим, 31 липня, Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами.
25 вересня Навроцький оголосив про плани зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Президент Польщі також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, це був короткий обмін люб’язностями, під час якого обидва лідери підкреслили виклики, з якими стикаються їхні країни.
Також раніше керівник відділу міжнародної політики в канцелярії президента Польщі заявив, що якщо президент України хоче зустрітися з Навроцьким, то він має сам приїхати до Варшави.
Нещодавно повідомлялося, що зустріч Зеленського та Навроцького може відбутись вже до кінця року, її підготовка вже триває.