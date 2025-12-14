ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський наступного тижня відвідає Польщу

Неділя 14 грудня 2025 13:48
UA EN RU
Зеленський наступного тижня відвідає Польщу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 грудня, відвідає Польщу для зустрічі з президентом Каролем Навроцьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа.

"Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добре сусідство. І що стосується мого візиту до Польщі, польська сторона нам запропонувала п'ятницю", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що не відкладатиме цей візит.

"Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами та Польщею", - наголосив президент.

Зустріч Зеленського та Навроцького

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу та офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Перед тим, 31 липня, Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами.

25 вересня Навроцький оголосив про плани зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент Польщі також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, це був короткий обмін люб’язностями, під час якого обидва лідери підкреслили виклики, з якими стикаються їхні країни.

Також раніше керівник відділу міжнародної політики в канцелярії президента Польщі заявив, що якщо президент України хоче зустрітися з Навроцьким, то він має сам приїхати до Варшави.

Нещодавно повідомлялося, що зустріч Зеленського та Навроцького може відбутись вже до кінця року, її підготовка вже триває.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький
Новини
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі