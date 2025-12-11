Україна не отримає польські МіГ-29? Навроцький зробив дивну заяву про літаки

Президент Польщі Кароль Навроцький дізнався про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 зі ЗМІ, а не від урядовців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на польське видання Wirtualna Polska.

"Мабуть, сталося якесь непорозуміння. Я не мав такої інформації", - здивовано сказав Навроцький.

За його словами, хоча він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем, у цьому харчуванні "ймовірно сталося непорозуміння".

Президент зазначив, що найближчою годиною влада " прояснить ситуацію і дійде спільного рішення ".

Польща вже передавала Україні МіГ-29 у попередні роки, ставши однією з перших країн, що ухвалила такі рішення після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Питання оборонної підтримки Києва залишається ключовим у польсько-українських відносинах, але часто супроводжується внутрішніми дискусіями між урядом та президентською канцелярією.