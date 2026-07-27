У Польщі натякнули, що МіГ-29 можуть не дістатися Україні

За словами міністра, польська пропозиція щодо передачі МіГ-29 Україні "лежить на столі", а остаточне рішення тепер залежить від української сторони.

Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава очікує від Києва ширшої співпраці у сфері безпілотних технологій.

Що Польща хоче отримати від України

За його словами, Україна має значний досвід і потужності у виробництві дронів, тому Польща розраховує на обмін технологіями та спільні проєкти.

"Настав час сказати, чого ми від них очікуємо. Ноу-хау в тому, у чому вони сильні. І щоб вони вступили в співпрацю. Щоб передали нам частину дронів, якими ми могли б користуватися. Ми справді відкриті до різноманітних рішень", - пояснив міністр.

Водночас він підкреслив, що "це має також символічний, а не лише практичний вимір".

"І я дещо розчарований, що навіть цього символічного виміру не вдалося реалізувати", - додав Косіняк-Камиш.

Що буде, якщо домовитися не вдасться

За словами очільника Міноборони Польщі, зараз між штабами двох країн тривають переговори щодо технічного обслуговування винищувачів, їхнього ремонту та фінансування цих робіт.

Водночас Польща вже має альтернативний варіант використання літаків. Міністр заявив, що Болгарія зацікавлена у їхній купівлі, а це, на думку міністра, свідчить про хороший технічний стан винищувачів.

"Ці літаки в хорошому стані. Настільки хорошому, що болгари хочуть їх купити. Якщо хтось зацікавлений заплатити за них, це означає, що вони справді хороші", - зауважив він.

Глава Міноборони Польщі наголосив, що пріоритетом для Варшави залишається домовленість із Києвом. Водночас, якщо переговори не дадуть результату, польська сторона готова розглянути інші пропозиції.

"Першочерговою метою є досягнення домовленості з Україною. Якщо це не вдасться - ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше, у найближчі тижні має бути ухвалено остаточне рішення", - підсумував Косіняк-Камиш.

Що відомо про переговори щодо польських МіГ-29

Нагадаємо, раніше цього місяця міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала офіційний запит від Києва щодо винищувачів МіГ-29. За його словами, переговори між сторонами тривають, а польська влада бачить шанси досягти позитивного результату.

Водночас польські ЗМІ повідомляли, що Варшава також розглядала можливість списання МіГ-29 замість їхньої передачі Україні. Серед причин називали розбіжності щодо умов обміну, ремонту та фінансування підготовки літаків.