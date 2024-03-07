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У Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські. Туск відреагував

Варшава, Четвер 07 березня 2024 10:01
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У Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські. Туск відреагував Фото: у Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок протестів фермерів у Варшаві постраждали 13 польських поліцейських. Влада Польщі розкритикувала протестувальників, які вдалися до сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio та Onet.

Як відомо, після протесту фермерів у столиці Польщі були госпіталізовані 13 поліцейських. Один з офіцерів отримав серйозне поранення голови.

Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький у коментарі ЗМІ розкритикував протестувальників, які перейшли до агресії проти поліцейських.

"У польській державі неприпустимо створювати такий бунт, навіть в ім’я слушних вимог. У мене склалося враження, що до фермерів, які прийшли висловити свою думку, приєдналися бойовики, які вирішили влаштувати великий бунт у центрі Варшави", - сказав він.

На думку польського чиновника, правоохоронці діяли правильно, коли розганяли протестувальників газом. При цьому він додав, що не всі фермери вдавалися до сили, а лише кілька десятків учасників акції.

Реакція Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією.

"Мені тут нічого додати. Я не буду спілкуватися з хуліганами, я буду говорити тільки з фермерами. Ті, хто порушили закон під час акцій і спричинили такі дії, як, наприклад, важко поранений поліцейський, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Я ставлюся до них не як до демонстрантів-аграріїв, а як до людей, які порушили закон", - сказав він.

Глава польського уряду додав, що він продовжить діалог з незадоволеними фермерами. Також Туск заявив, що звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми.

Нагадаємо, вчора Януш Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовольнити потреби протестуючих фермерів у країнах ЄС.

Протест польських фермерів

Нагадаємо, у середу, 6 березня, польські фермери влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави. Вони палили шини біля офісу Туска та Сейму.

В ході акції протесту сталися сутички з поліцією. Так, протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами. У відповідь на агресивні дії правоохоронці застосували газ.

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Дональд Туск Польща Варшава фермери
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