В ЄС анонсували поступки для фермерів, щоб зупинити протести

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського в інтерв'ю RMF FM.

"Буде запропоновано дуже велике зменшення навантаження на фермерів", - заявив він.

Як пояснив єврокомісар, цього року ЄС не вимагатиме штрафних санкцій від фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Також до кінця бюджетного періоду (з 2025 до 2027 року) будуть внесені зміни, які пом'якшать вимоги Європейського зеленого курсу.

"Це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в Спільній аграрній політиці", - додав Войцеховський.

За його словами, серед поступок буде відмова від обов'язкового залуження 4 відсотків земель. Також фермери зможуть і надалі залишати землю під паром.

В Єврокомісії обіцяють знайти рішення для пом'якшення суворості сівозміни та зобов'язання використовувати озимий покрив. Зазначається, що кожна країна ЄС зможе сама обирати період для сівозміни.

Крім того, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. Як зазначає видання, у Польщі такі господарства складають 75% від усіх сільськогосподарських господарств.

Войцеховський запропонував також розширити державну допомогу фермерам. Мається на увазі допомога у зв'язку з війною в Україні.

Протести фермерів по всій Європі

Нагадаємо, у декількох країнах ЄС фермери та аграрії влаштували протести. Вони незадоволені зеленим курсом Європейської комісії та вимагають поступок як від ЄС, так і від своїх урядів.

У Франції та Польщі протести досягли найбільших масштабів. Польські протестувальники також вимагають обмежити імпорт продукції з України. У середу, 6 березня, вони влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави.

Крім того, польські фермери блокують кордон з Україною як виїзд, так і в'їзд вантажівок.