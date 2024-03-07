В Польше из-за протестов фермеров пострадали полицейские. Туск отреагировал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio и Onet.

Как известно, после протеста фермеров в столице Польши были госпитализированы 13 полицейских. Один из офицеров получил серьезное ранение головы.

Заместитель министра государственного имущества Польши Роберт Кропивницкий в комментарии СМИ раскритиковал протестующих, которые перешли к агрессии против полицейских.

"В польском государстве недопустимо создавать такой бунт, даже во имя правильных требований. У меня сложилось впечатление, что к пришедшим выразить свое мнение фермерам присоединились боевики, которые решили устроить большой бунт в центре Варшавы", - сказал он.

По мнению польского чиновника, правоохранители действовали правильно, когда разгоняли протестующих газом. При этом он добавил, что не все фермеры прибегали к силе, а лишь несколько десятков участников акции.

Реакция Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко осудил столкновения между протестующими и полицией.

"Мне здесь ничего добавить. Я не буду общаться с хулиганами, я буду говорить только с фермерами. Те, кто нарушил закон во время акций и повлекли такие действия, как, например, тяжело раненный полицейский, будут привлечены к юридической ответственности. Я отношусь к их не как к демонстрантам-аграриям, а как к людям, нарушившим закон", - сказал он.

Глава польского правительства добавил, что он продолжит диалог с недовольными фермерами. Также Туск заявил, что обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому касательно решения проблемы.

Напомним, вчера Януш Войцеховский анонсировал новые законодательные предложения, чтобы удовлетворить потребности протестующих фермеров в странах ЕС.

Протест польских фермеров

Напомним, в среду, 6 марта, польские фермеры устроили многотысячную акцию протеста в центре Варшавы. Они жгли шины возле офиса Туска и Сейма.

В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Так, протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами. В ответ на агрессивные действия правоохранители применили газ.