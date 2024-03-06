У Варшаві фермери влаштували протест, палять шини під офісом Туска (відео)

Польські фермери влаштували акцію протесту у Варшаві у середу, 6 березня. Протестувальники палять шини під офісом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News та Onet.

Як пишуть польські ЗМІ, до акції протесту доєдналися тисячі осіб. Організатор демонстрації очікують, що кількість протестувальників буде до 100 тисяч.

"Boru włodarze" protestują przed Sejmem. Wkrótce dołączy do nich #ProtestRolnikow, który zmierza sprzed budynku KPRM. @OnetWiadomosci pic.twitter.com/pE9b8650Sq — Monika Waluś (@MW_reporterka) March 6, 2024

Учасники акції хотіли проїхали до центру польської столиці на тракторах, але на околицях міста встановили бар'єри. Хоча декільком тракторам все ж вдалося проїхати до центру Варшави.

Через протест у Варшаві обмежений рух авто, деякі дороги перекриті.

Фермери протестують під офісом прем'єра Туска. Вони палять шини, також протестувальники спалили труну, яка символізувала польське сільське господарство.

Фото: у Варшаві на протесті спалили труну (Getty Images)

Учасники акції протесту виступають проти "зеленого курсу" Європейської комісії та "неконтрольованого" імпорту агропродукції.

Додамо, що на протесті вже сталися сутички з поліцією. Польські ЗМІ повідомляють, що на демонстрації помітили антиукраїнські плакати.

Myśliwi dostarczyli taczki z obornikiem pod sejmowe barierki. Wbili w nie flagę Unii Europejskiej. Policja nagrywa całe zajście. @OnetWiadomosci #ProtestRolnikow pic.twitter.com/KH8ig5lhFE — Monika Waluś (@MW_reporterka) March 6, 2024

Блокада кордону у Польщі

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Раніше уряд Польщі вирішив внести прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це, як зазначалося, дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.