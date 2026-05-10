У Польщі біля кордону з РФ виявили розвідувальний дрон
У Польщі поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили безпілотник, який впав у полі неподалік міста Бартошице.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
У військовій поліції Польщі повідомили, що, за попередніми даними, знайдений безпілотник є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і не призначався для бойового застосування.
Зазначається, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею. Також він був оснащений кількома камерами.
За неофіційною інформацією RMF FM, дрон, ймовірно, прилетів з Калінінградської області РФ. Враховуючи його обмежену дальність польоту - він не міг летіти з України.
Дрони РФ залітають в сусідні країни
Нагадаємо, вночі 7 травня кілька безпілотників з боку Росії увійшли в повітряний простір Латвії. Один з них потрапив у нафтовий резервуар у місті Резекне.
Також наприкінці квітня дрон упав на дах багатоповерхівки в центральному районі Кишинева. Молдовська поліція евакуювала мешканців верхніх поверхів і передала об'єкт на експертизу.
25 квітня під час масованої атаки РФ на Україну в Румунії впали уламки дронів, що призвело до пошкодження житлової прибудови та лінії електропередач.
Раніше, 17 квітня, російський безпілотник також залетів у повітряний простір країни під час нічного обстрілу українських міст.
На тлі регулярних провокацій Румунія екстрено посилює оборону кордонів. Зокрема, країна нещодавно протестувала новітню систему перехоплення дронів Merops зі штучним інтелектом, яка невдовзі має стати на захист неба від "Шахедів".