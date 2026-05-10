У Польщі біля кордону з РФ виявили розвідувальний дрон

У Польщі поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили безпілотник, який впав у полі неподалік міста Бартошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

У військовій поліції Польщі повідомили, що, за попередніми даними, знайдений безпілотник є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і не призначався для бойового застосування.

Зазначається, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею. Також він був оснащений кількома камерами.

За неофіційною інформацією RMF FM, дрон, ймовірно, прилетів з Калінінградської області РФ. Враховуючи його обмежену дальність польоту - він не міг летіти з України.