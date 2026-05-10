Головна » Новини » У світі

У Польщі біля кордону з РФ виявили розвідувальний дрон

09:19 10.05.2026 Нд
2 хв
Безпілотник використовувався для спостереження
aimg Тетяна Степанова
У Польщі біля кордону з РФ виявили розвідувальний дрон Ілюстративне фото: у Польщі біля кордону з РФ виявили розвідувальний дрон (Getty Images)
У Польщі поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили безпілотник, який впав у полі неподалік міста Бартошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У військовій поліції Польщі повідомили, що, за попередніми даними, знайдений безпілотник є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і не призначався для бойового застосування.

Зазначається, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею. Також він був оснащений кількома камерами.

За неофіційною інформацією RMF FM, дрон, ймовірно, прилетів з Калінінградської області РФ. Враховуючи його обмежену дальність польоту - він не міг летіти з України.

Дрони РФ залітають в сусідні країни

Нагадаємо, вночі 7 травня кілька безпілотників з боку Росії увійшли в повітряний простір Латвії. Один з них потрапив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Також наприкінці квітня дрон упав на дах багатоповерхівки в центральному районі Кишинева. Молдовська поліція евакуювала мешканців верхніх поверхів і передала об'єкт на експертизу.

25 квітня під час масованої атаки РФ на Україну в Румунії впали уламки дронів, що призвело до пошкодження житлової прибудови та лінії електропередач.

Раніше, 17 квітня, російський безпілотник також залетів у повітряний простір країни під час нічного обстрілу українських міст.

На тлі регулярних провокацій Румунія екстрено посилює оборону кордонів. Зокрема, країна нещодавно протестувала новітню систему перехоплення дронів Merops зі штучним інтелектом, яка невдовзі має стати на захист неба від "Шахедів".

Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"