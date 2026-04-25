У Румунії під час атаки РФ на Україну впали уламки дронів, є пошкодження

У Румунії виявили уламки дронів після нічної атаки Росії на Україну. Пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як повідомили у відомстві, вночі радари Міноборони Румунії зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни.

Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил були підняті в повітря о другій годині ночі з авіабази в Фетешті.

Населення у повіті Тулча отримало попередження про повітряну загрозу через систему RO-ALERT о 02:14.

Літаки Eurofighter Typhoon зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені, над територією України, і пілоти отримали дозвіл на ураження дронів.

Жителі міста Галац повідомили через службу екстреної допомоги о 02:31 про падіння об'єкта. Жертв немає, однак є збитки, завдані майну.

За попередніми оцінками, постраждала прибудова в одному із господарств, а також електричний стовп, без значних пошкоджень.

Фрагменти дронів були знайдені в кількох місцях цієї зони, яка була ізольована поліцією Румунії та військовими Міноборони.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Росії та підкреслило, що ці дії є новим викликом для регіональної безпеки та стабільності в районі Чорного моря.

"Подібні інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", - наголосили у відомстві.