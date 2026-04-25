У Румунії під час атаки РФ на Україну впали уламки дронів, є пошкодження
У Румунії виявили уламки дронів після нічної атаки Росії на Україну. Пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Як повідомили у відомстві, вночі радари Міноборони Румунії зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни.
Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил були підняті в повітря о другій годині ночі з авіабази в Фетешті.
Населення у повіті Тулча отримало попередження про повітряну загрозу через систему RO-ALERT о 02:14.
Літаки Eurofighter Typhoon зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені, над територією України, і пілоти отримали дозвіл на ураження дронів.
Жителі міста Галац повідомили через службу екстреної допомоги о 02:31 про падіння об'єкта. Жертв немає, однак є збитки, завдані майну.
За попередніми оцінками, постраждала прибудова в одному із господарств, а також електричний стовп, без значних пошкоджень.
Фрагменти дронів були знайдені в кількох місцях цієї зони, яка була ізольована поліцією Румунії та військовими Міноборони.
Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Росії та підкреслило, що ці дії є новим викликом для регіональної безпеки та стабільності в районі Чорного моря.
"Подібні інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", - наголосили у відомстві.
Обстріл України 25 квітня
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет.
Основний напрямок удару - Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.
Зокрема, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки постраждали понад 20 людей, серед них 9-річний хлопчик.
Окрім того, загинули три людини. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Внаслідок ударів частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Також пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, приватні будинки, автівки та магазин.
Також ворог завдав кількох ударів по Київському та Шевченківському районах Харкова. Одне з влучань сталося поблизу житлового будинку.
Постраждала транспортна інфраструктура - знищено зупинку громадського транспорту та пошкоджено газогін.
Також зафіксовано влучання у Салтівському та Немишлянському районах, де пошкоджено приватні будинки, на місці пожежа.
Крім того, через удар ворожого безпілотника в Немишлянському районі постраждав півторарічний хлопчик. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй усю необхідну допомогу.
Детальніше про наслідки нічного удару по Україні - у матеріалі РБК-Україна.