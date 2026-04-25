ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Румунії під час атаки РФ на Україну впали уламки дронів, є пошкодження

10:10 25.04.2026 Сб
3 хв
aimg Тетяна Степанова
У Румунії під час атаки РФ на Україну впали уламки дронів, є пошкодження Фото: у Румунії під час атаки РФ на Україну впали уламки дронів (Getty Images)

У Румунії виявили уламки дронів після нічної атаки Росії на Україну. Пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як повідомили у відомстві, вночі радари Міноборони Румунії зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни.

Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил були підняті в повітря о другій годині ночі з авіабази в Фетешті.

Населення у повіті Тулча отримало попередження про повітряну загрозу через систему RO-ALERT о 02:14.

Літаки Eurofighter Typhoon зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені, над територією України, і пілоти отримали дозвіл на ураження дронів.

Жителі міста Галац повідомили через службу екстреної допомоги о 02:31 про падіння об'єкта. Жертв немає, однак є збитки, завдані майну.

За попередніми оцінками, постраждала прибудова в одному із господарств, а також електричний стовп, без значних пошкоджень.

Фрагменти дронів були знайдені в кількох місцях цієї зони, яка була ізольована поліцією Румунії та військовими Міноборони.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Росії та підкреслило, що ці дії є новим викликом для регіональної безпеки та стабільності в районі Чорного моря.

"Подібні інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", - наголосили у відомстві.

Обстріл України 25 квітня

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет.

Основний напрямок удару - Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Зокрема, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки постраждали понад 20 людей, серед них 9-річний хлопчик.

Окрім того, загинули три людини. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Внаслідок ударів частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Також пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, приватні будинки, автівки та магазин.

Також ворог завдав кількох ударів по Київському та Шевченківському районах Харкова. Одне з влучань сталося поблизу житлового будинку.

Постраждала транспортна інфраструктура - знищено зупинку громадського транспорту та пошкоджено газогін.

Також зафіксовано влучання у Салтівському та Немишлянському районах, де пошкоджено приватні будинки, на місці пожежа.

Крім того, через удар ворожого безпілотника в Немишлянському районі постраждав півторарічний хлопчик. У дитини діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй усю необхідну допомогу.

Детальніше про наслідки нічного удару по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Румунія Війна в Україні Атака дронів
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
