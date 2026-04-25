Румунія протестувала систему перехоплення дронів Merops з ШІ від ексдиректора Google

Румунія екстрено посилює захист своїх кордонів на тлі війни в Україні. На базі біля Чорного моря завершилися випробування новітніх безпілотників-перехоплювачів системи Merops.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр оборони країни Раду Міруца заявив, що ШІ-дрони стануть на бойове чергування вже "за лічені дні". Розробником системи є компанія Project Eagle, яку заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Система Merops - це комплексне рішення для боротьби з повітряними цілями. Вона вже успішно працює в Україні та Польщі, а тепер черга Румунії.

До складу комплексу входять:

наземна база управління;

мобільні пускові установки;

дрони-перехоплювачі Surveyor.

Апарати Surveyor діють автономно і штучний інтелект самостійно веде ціль. Радар допомагає системі працювати за будь-яких погодних умов, що значно підвищує шанси на перехоплення ворожих об'єктів.

Випробування тривали два тижні під егідою НАТО. Тестували все: радари, датчики та обладнання для постановки завад. Перевіряли наявні системи на міцність.

Міністр оборони Раду Міруца назвав випробування частково успішним. Під час одного з тестів перехоплювач надто швидко змінив курс. Він промахнувся повз ціль. Проте загальне враження від технології залишилося позитивним.

Головна мета розгортання системи - захистити річку Дунай, де російські дрони-порушники з'являються найчастіше.

Арсенал Румунії: чим ще захищають небо

Нові дрони доповнять систему ППО країни. Румунія активно купує західне та корейське озброєння.

Зараз румунське небо тримають:

американські винищувачі F-16;

зенітно-ракетні комплекси Patriot;

ракетні установки HIMARS від Lockheed Martin;

південнокорейські ракети Chiron;

німецькі зенітні гармати Gepard.

Тепер до цього списку додадуть ШІ-перехоплювачі. Вони стануть першою лінією захисту. Такі дрони ефективно борються з дешевими безпілотниками, що дозволить не витрачати дорогі ракети Patriot на дрібні цілі.