Польща звинуватила ФСБ в кібератаках на енергетику під час морозів, - Reuters

Видання повідомляє, що польські чиновники бачать російський слід в кібератаках на 30 об’єктів відновлюваної енергетики. Також вони говорять про атаку на виробничу компанію та теплоелектростанцію, яка забезпечує теплом майже 500 тисяч споживачів.

За даними польської "Групи реагування на комп’ютерні інциденти" (CERT Polska), атаки мали чисто руйнівний характер - їх порівнюють із цифровим підпалом.

Основною метою було безповоротно знищити дані всередині систем теплоелектростанції, однак цю частину атаки вдалося заблокувати завдяки системам кіберзахисту.

У звіті CERT Polska наголошується, що атаки відбулися під час сильних морозів і снігових бур, що підвищувало ризики для цивільної інфраструктури та населення.

Польська сторона пов’язує інцидент із хакерським угрупованням, яке, за їхніми оцінками, діє в інтересах Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Йдеться про групу, відому під назвами Berserk Bear та Dragonfly, яку раніше пов’язували з підрозділом ФСБ "Центр 16".

Водночас Росія традиційно заперечує будь-яку причетність до кібератак у Європі і не надала офіційного коментаря щодо цих звинувачень.