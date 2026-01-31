RU

Польша обвинила ФСБ в кибератаках на энергетику во время морозов, - Reuters

Фото: Польша обвинила ФСБ в кибератаках на энергетику (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В конце декабря десятки объектов энергетической инфраструктуры Польши стали мишенью масштабной кибератаки. Польские власти считают, что за атакой стоит российская разведка, а ее целью было нанести ущерб в период морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание сообщает, что польские чиновники видят российский след в кибератаках на 30 объектов возобновляемой энергетики. Также они говорят об атаке на производственную компанию и теплоэлектростанцию, которая обеспечивает теплом почти 500 тысяч потребителей.

По данным польской "Группы реагирования на компьютерные инциденты" (CERT Polska), атаки имели чисто разрушительный характер - их сравнивают с цифровым поджогом.

Основной целью было безвозвратно уничтожить данные внутри систем теплоэлектростанции, однако эту часть атаки удалось заблокировать благодаря системам киберзащиты.

В отчете CERT Polska отмечается, что атаки произошли во время сильных морозов и снежных бурь, что повышало риски для гражданской инфраструктуры и населения.

Польская сторона связывает инцидент с хакерской группировкой, которая, по их оценкам, действует в интересах Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Речь идет о группе, известной под названиями Berserk Bear и Dragonfly, которую ранее связывали с подразделением ФСБ "Центр 16".

В то же время Россия традиционно отрицает любую причастность к кибератакам в Европеи не предоставила официального комментария по этим обвинениям.

 

Кибератаки на Польшу

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск допустил возможную причастность российских спецслужб к кибератакам на польские энергетические объекты, одновременно подчеркнув, что пока нет убедительных доказательств.

Стоит отметить, что 14 января польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский сообщил о значительном количестве атак на энергетический сектор страны в конце 2025 года. По его словам, ситуацию осложняли сложные погодные условия, из-за чего контроль был ограниченным.

Ранее министр энергетики Польши Милош Мотыка заявлял, что в последние дни 2025 года была осуществлена неудачная кибератака на ряд объектов электрогенерации.

Также следует заметить, что Россия ведет гибридную войну в форме кибератак не только против европейских стран, но и против США. В частности, в ноябре в Соединенных Штатах зафиксировали кибератаку РФ на городскую инфраструктуру.

Злоумышленники смогли получить доступ к сетям американской инженерной компании, которая сотрудничает с подрядчиками в сферах водоснабжения, транспорта и служб экстренного реагирования.

