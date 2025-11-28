ua en ru
Головна » Новини » У світі

Росія здійснила нову кібератаку проти США: деталі та наслідки

США, Росія, П'ятниця 28 листопада 2025 08:15
UA EN RU
Росія здійснила нову кібератаку проти США: деталі та наслідки Фото: кібератака Росії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У США зафіксовано нову кібератаку, яка вказує на спроби отримати прихований доступ до систем міської інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

Повідомляється, що зловмисники використовували інструменти, характерні для кримінальних груп, що ускладнює встановлення справжнього ініціатора атаки.

Атака на інженерну компанію

Хакери проникли в мережі американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспортних систем і аварійного реагування.

Під час атаки було отримано дані про внутрішні процеси та рівні доступу, пов'язані з управлінням критично важливими об'єктами.

Використання кримінальних інструментів

Злом було здійснено через ланцюжок SocGholish-RomCom - канал проникнення, який зазвичай застосовують кіберзлочинні групи.

Такий підхід стирає межу між кримінальними операціями та діяльністю структур, пов'язаних із Росією.

Використання цих інструментів дає змогу маскувати джерело атаки та затримувати реакцію американських спецслужб.

Завдання та цілі атаки

Вибір саме інженерної компанії вказує на інтерес до механізмів роботи інфраструктури та можливих вразливостей, придатних для диверсій.

Експерти зазначають, що навіть частково успішна атака здатна надати відомості про те, як реагують команди кіберзахисту в США і наскільки швидко вони здатні блокувати загрози.

Ризики для інфраструктури США

Кожен подібний інцидент формує простір, де російські структури можуть тестувати майбутні сценарії втручання.

Кіберпростір стає майданчиком для відпрацювання операцій, спрямованих на вивчення слабких місць в управлінні міською інфраструктурою великих американських міст.

Нагадуємо, що Нідерланди розширюють підтримку України у сфері цифрової безпеки, спрямовуючи 10 мільйонів євро на участь у британській кіберпрограмі, про що повідомили в МЗС країни, підкресливши готовність посилити захист української інфраструктури від зростаючих кіберзагроз.

Зазначимо, що Канада запровадила черговий пакет обмежень проти Росії, поширивши санкції на сотню танкерів так званого "тіньового флоту" і на низку компаній, що забезпечують функціонування російської кіберінфраструктури, посиливши тиск на сектори, задіяні в обході наявних заходів.

Сполучені Штати Америки Російська Федерація Кібератака
