Туск вбачає "російський слід" в кібератаках на енергетичні об'єкти Польщі

Польський прем’єр Дональд Туск заявив про можливу причетність спецслужб РФ до кібератак на енергооб'єкти Польщі, однак "твердих доказів" немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

За словами Туска, польська критична інфраструктура не перебувала під загрозою, загрозу блекауту також не зафіксували.

"Були атаковані окремі об'єкти, зокрема дві теплоелектростанції. Атаки були спрямовані на систему, яка дозволяє управляти електроенергією, що надходить з відновлюваних джерел енергії. Ми поставилися до цього дуже серйозно", - розповів він.

Прем'єр Польщі наголосив, що у разі успішної атаки без тепла могли б залишитись пів мільйона людей. Водночас він зауважив, що кібератака не мала негативних наслідків, оскільки країна захищена від таких втручань і швидко відреагувала.

"Немає твердих доказів, але багато що вказує на те, що ці атаки були підготовлені групами, пов'язаними з російськими спецслужбами. Я не хочу спекулювати, але ми, мабуть, не маємо сумнівів щодо джерел натхнення", - додав Туск.