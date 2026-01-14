ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кібератака РФ ледве не лишила Польщу без електрики минулого місяця

Середа 14 січня 2026 03:05
UA EN RU
Кібератака РФ ледве не лишила Польщу без електрики минулого місяця
Автор: Маловічко Юлія

Росія наприкінці 2025 року здійснила низку кібератак на енергосектор Польщі з-за чого країна ледве не лишилась без електроенергії.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Гавковського, наприкінці 2025 року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор і ситуацію було важко контролювати, зокрема через несприятливі погодні умови.

"Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру, метою якої було відключення електроенергії для громадян наприкінці грудня. Ми мали справу з саботажем з боку Росії. Цифрові танки вже тут. Ми були близькі до відключення електроенергії", - заявив польський міністр.

Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, що виробляють електроенергію.

Гавковський запевнив, що польські інституції "добре підготовлені".

"Немає причин для паніки", - повідомив віцепрем'єр.

Як відомо, у Європі Росія веде активні кібератаки - за даними Єврокомісії, такі операції відбуваються щодня, спрямовані вони на критичну інфраструктуру (енергетика, банки, охорону здоров’я) та спроби дестабілізувати суспільство.

Гібридну війну у вигляді кібератак РФ веде і стосовно Америки. Наприклад в США у листопаді зафіксували кібератаку Росії проти міської інфраструктури. Два місяці тому хакери проникли в мережі американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспортних систем і аварійного реагування.

Під час атаки було отримано дані про внутрішні процеси та рівні доступу, пов'язані з управлінням критично важливими об'єктами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Кібератака
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році