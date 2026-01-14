Кібератака РФ ледве не лишила Польщу без електрики минулого місяця

Росія наприкінці 2025 року здійснила низку кібератак на енергосектор Польщі з-за чого країна ледве не лишилась без електроенергії.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Гавковського, наприкінці 2025 року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор і ситуацію було важко контролювати, зокрема через несприятливі погодні умови.

"Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру, метою якої було відключення електроенергії для громадян наприкінці грудня. Ми мали справу з саботажем з боку Росії. Цифрові танки вже тут. Ми були близькі до відключення електроенергії", - заявив польський міністр.

Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, що виробляють електроенергію.

Гавковський запевнив, що польські інституції "добре підготовлені".

"Немає причин для паніки", - повідомив віцепрем'єр.