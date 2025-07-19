Польща знову піднімала авіацію через атаку Росії на Україну

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.

Зазначено, що було піднято чергові пари винищувачів. Наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - пояснили у відомстві.