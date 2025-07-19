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Польша вновь поднимала авиацию из-за атаки России на Украину

Фото: Польша вновь поднимала истребители (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 19 июля в очередной раз поднимала в воздух истребители из-за атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что были подняты дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в наивысшую степень боевой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - пояснили в ведомстве.

Удар по Украине 19 июля

Россия запустила баллистические ракеты и дроны в сторону Украины, из-за чего была объявлена масштабная тревога.

Ночью в Киеве в результате атаки дронов были обломок дрона упал на жилой дом в Дарницком районе.

В Одессе прогремели взрывы. В результате атаки россиян в многоэтажном доме загорелись несколько этажей.

Одна женщина погибла, несколько человек получили ранения. Из горящих квартир были спасены пять человек.

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